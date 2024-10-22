Глава федерации фехтования Мамедов – о новом турнире: «Формат понравится тем, кто любит делать ставки. Никакого отношения к спорту проект не имеет»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов анонсировал создание новой лиги шпажистов.

Проект будет разделен на четыре лиги. Мамедов отметил, что турнир понравится любителям ставок.

— Надеюсь, этот формат понравится тем, кто любит делать ставки. Будем тоже в этом тренде. Никакого отношения к спорту проект не имеет. Потому что в спорте один критерий — результат. Так как у нас нет Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, пока мы отключены от международного процесса, будем заниматься таким новым проектом.

— Планируется ли призовой фонд?

— Спортсмены будут зарабатывать прямо с первого турнира. Сейчас это большие вложения федерации, чтобы раскрутить проект. Таков закон бизнеса: вложи рубль — получишь два. Ничего не вкладываешь — ничего не получишь. Поэтому федерация будет вкладывать каждый месяц очень крупную сумму. В то же время будет какая-то поддержка спортсменам.

Это больше интернет-проект. Конечно, если все пойдет на интересном уровне, то можно будет проводить их открытыми и для телевидения. Пока этот вопрос рассматривается. Год назад был форум с букмекерами. Они тогда сказали: сделайте продукт, покажите нам, если понравится, то мы с вами заключим контракт. Вот такой продукт мы изобрели.

— Контракт с букмекерами уже есть?

— Нет. Мы же еще не запустили проект. Надеюсь, понравится. Если столько любителей смотреть и ставить на настольный теннис, то чего бы не поставить на фехтование? Это тоже интересно, — заявил Мамедов.

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