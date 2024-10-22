  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Глава федерации фехтования Мамедов – о новом турнире: «Формат понравится тем, кто любит делать ставки. Никакого отношения к спорту проект не имеет»
0

Глава федерации фехтования Мамедов – о новом турнире: «Формат понравится тем, кто любит делать ставки. Никакого отношения к спорту проект не имеет»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов анонсировал создание новой лиги шпажистов.

Проект будет разделен на четыре лиги. Мамедов отметил, что турнир понравится любителям ставок.

— Надеюсь, этот формат понравится тем, кто любит делать ставки. Будем тоже в этом тренде. Никакого отношения к спорту проект не имеет. Потому что в спорте один критерий — результат. Так как у нас нет Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, пока мы отключены от международного процесса, будем заниматься таким новым проектом.

— Планируется ли призовой фонд?

— Спортсмены будут зарабатывать прямо с первого турнира. Сейчас это большие вложения федерации, чтобы раскрутить проект. Таков закон бизнеса: вложи рубль — получишь два. Ничего не вкладываешь — ничего не получишь. Поэтому федерация будет вкладывать каждый месяц очень крупную сумму. В то же время будет какая-то поддержка спортсменам.

Это больше интернет-проект. Конечно, если все пойдет на интересном уровне, то можно будет проводить их открытыми и для телевидения. Пока этот вопрос рассматривается. Год назад был форум с букмекерами. Они тогда сказали: сделайте продукт, покажите нам, если понравится, то мы с вами заключим контракт. Вот такой продукт мы изобрели.

— Контракт с букмекерами уже есть?

— Нет. Мы же еще не запустили проект. Надеюсь, понравится. Если столько любителей смотреть и ставить на настольный теннис, то чего бы не поставить на фехтование? Это тоже интересно, — заявил Мамедов.

Ставочная вики Спортса

Air Corgi – новый осьминог Пауль, только гораздо популярнее. В Северной Америке его просто обожают

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ставки на спорт
Ильгар Мамедов
Федерация фехтования России
Ставки на сегодня
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
2.50 – Леброн Джеймс наберет очки дебютном матче сезона НБА с передачи сына Бронни
38 минут назад
«Нефтехимик» и «Торпедо» 4 раза подряд сыграли вничью в КХЛ. 4.10 – очередная ничья в основное время
1сегодня, 09:43
«Реал» котируется явным фаворитом против «Боруссии» в ЛЧ. На победу немецкого клуба дают 5.60
сегодня, 08:49
Николай Оганезов о регулировании букмекерского рынка: «Встает вопрос с парадом последних законопроектов. Они будут вредить стабильности бизнеса и снижать сумму отчислений»
сегодня, 07:42
Третий тур ЛЧ стартует сегодня! Следите за топ-матчами с фрибетом до 15 000 рублей
сегодня, 07:00Реклама
Месси забьет на ЧМ-2026, считают букмекеры. Кэф упал с 1.85 до 1.34
4вчера, 14:34
Шипачеву остался один балл, чтобы побить рекорд Мозякина по очкам в КХЛ. 1.40 – рекорд падет в игре с «Барысом»
вчера, 13:42
«Химки» – единственный клуб РПЛ без беттинг-партнера
2вчера, 12:44
Букмекер «Леон» стал партнером «Оренбурга»
2вчера, 12:10Фото
Букмекеры не дают поставить на исход матча Россия – Бруней. Они уверены в победе россиян
вчера, 11:50
Ко всем новостям
Последние новости
Winline Суперсерия: «Зенит» сыграет с «Фенербахче» в ноябре
49 минут назадРеклама
«Реал» – «Боруссия» Д: игроки БЕТСИТИ ставят на мадридцев в ремейке финала ЛЧ
сегодня, 09:52Реклама
«Лига ветеранов спорта» теперь в Башкортостане
вчера, 14:49Реклама
«Лига Ставок» и Федерация бокса России обсудили развитие бокса в стране
вчера, 13:25Реклама
«Лига Ставок Лига Легенд»: любовь к футболу, его истории и ностальгия для настоящих знатоков отечественного футбола
вчера, 12:15Реклама
«Барселона» забивает в 1-м тайме дома в 8 матчах подряд. Букмекеры уверены, что серия продлится в игре против «Севильи»
20 октября, 18:35
Совокупный доход игорного рынка ЮАР составил рекордные 3,37 млрд долларов
20 октября, 17:25
В Болгарии с начала года заблокировали более 2500 нелегальных игорных сайтов
20 октября, 15:58
В Индии iGaming-сектор может достичь 60 млрд долларов к 2034 году
20 октября, 13:47
В Эквадоре отменили запрет на рекламу азартных игр
120 октября, 13:30