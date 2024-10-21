Месси забьет на ЧМ-2026, считают букмекеры. Кэф упал с 1.85 до 1.34

Лионель Месси забьет на ЧМ-2026, считают букмекеры.

«Тенниси» предлагает коэффициент 1.34 на гол форварда «Интер Майами» на турнире. На открытии линии ставки принимались по коэффициенту 1.85.

Ранее капитан сборной Аргентины допустил, что сыграет на ЧМ-2026: «Надеюсь, что смогу выступать на этом же уровне, что буду чувствовать себя хорошо».

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