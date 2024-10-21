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«Лига Ставок Лига Легенд»: любовь к футболу, его истории и ностальгия для настоящих знатоков отечественного футбола

18 октября на XII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе состоялся открытый диалог в студии Российского футбольного союза и «РБ Спорт» с участием представителей компании «Лига Ставок» и звезд российского футбола. Темой обсуждения стал уникальный проект – «Лига Ставок Лига Легенд».

«Лига Ставок Лига Легенд» – это совместный проект «Лиги Ставок» и РФС. Каждый матч – это историческое событие, приуроченное к знаменательным датам и объединяющее легендарных футболистов, болельщиков и фанатских движений, которые возвращаются в атмосферу прошлых лет.

Результаты проекта «Лига Ставок Лига Легенд» в контексте спортивной индустрии, роль сотрудничества «Лиги Ставок» и РФС в привлечении молодежной аудитории, новых поклонников и сохранении связи между поколениями, а также перспективы дальнейшего развития совместного проекта обсудили заместитель генерального директора компании «Лига Ставок» Александр Егоров, известный российский футболист, экс-нападающий сборной России Павел Погребняк и директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин.

«Матчи «Лига Ставок Лиги Легенд» – это незабываемые эмоции, прилив ностальгии и непередаваемая атмосфера. Для нас очень важно, что игры проводятся в честь памятных событий и больших футбольных кумиров. Это позволяет нам сохранять футбольные традиции, преемственность поколений и собирать огромное количество болельщиков разных возрастов у экранов телевизоров и на стадионе. Например, мы провели матчи в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, памяти Ильи Цымбаларя, Павла Садырина, кроме того, в этом году вышли на международный уровень и организовали ретро-матч между сборными Беларуси и России в Минске», – отметил заместитель генерального директора компании «Лига Ставок» Александр Егоров. 

«С 2023 года я принимаю участие в матчах «Лига Ставок Лиги Легенд» и очень рад быть частью этого глубокого проекта! Такие мероприятия знакомят молодое поколение с историей отечественного футбола, легендами спорта и объединяют нас. Уверен, что в дальнейшем игр будет еще больше, ведь они приносят очень позитивные эмоции и приковывают внимание миллионов болельщиков», – сказал экс-нападающий сборной России Павел Погребняк.

Ближайший матч «Лига Ставок Лиги Легенд» состоится 13 ноября 2024 года в Москве на «Лукойл Арене» между легендами «Спартака» и «Динамо» и будет посвящен памяти лучшего футболиста СССР 1983 и 1989 гг., экс-полузащитника «Спартака» Федора Черенкова. Следите за новостями события в телеграм-канале https://t.me/ligastavok.

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