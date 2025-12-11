«Реал» проиграл «Ман Сити» (1:2), ведя по ходу матча. В лайве на победу «горожан» давали 5.00

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» (2:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Мадридский клуб вышел вперед на 28-й минуте благодаря голу Родриго. «Сити» сравнял спустя семь минут – отличился Нико О’Райли. На 43-й минуте пенальти реализовал Эрлинг Холанд.

При счете 1:0 в пользу «Реала» на победу «Ман Сити» давали коэффициент 5.00.

Мадридский клуб выиграл лишь 2 из 8 последних матчей.