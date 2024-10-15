  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • У СКА худшее меньшинство в сезоне КХЛ – 14 пропущенных шайб. 1.95 – «Нефтехимик» забьет в большинстве
0

У СКА худшее меньшинство в сезоне КХЛ – 14 пропущенных шайб. 1.95 – «Нефтехимик» забьет в большинстве

СКА примет «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Петербурга показывает худшую игру в меньшинстве в этом сезоне КХЛ – 75,4% надежности. СКА пропустил уже 14 шайб в неравных составах – больше нет ни у кого.

Букмекеры дают коэффициент 1.95 на то, что «Нефтехимик» забросит СКА в большинстве.

Игра пройдет 15 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ставки на Спортсе

Миллиард на спонсорство – траты самого хоккейного букмекера России. Охватили всю Москву

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
logoНефтехимик
logoСКА
logoКХЛ
Ставки на спорт
Ставки на хоккей
Ставки на сегодня
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
21.00 – Конор станет следующим президентом Ирландии. Его шансы выше, чем у 55 кандидатов
123 минуты назад
«Анонимность, отсутствие налогов, ставки в криптовалюте». Директор PARI – о преимуществах нелегальных букмекеров
сегодня, 12:59
«Нефтехимик» с 2022-го забрасывает СКА минимум 2 шайбы. 1.67 – серия продлится
сегодня, 11:53
Законопроект об увеличении отчислений с лотерей принят Госдумой во 2-м и 3-м чтениях
сегодня, 11:09
Бокс и кулачные бои промоушена Hardcore исчезнут из линии российских букмекеров
сегодня, 10:49
Беларусь всухую победила Люксембург 3 раза подряд. 4.10 – продление тренда
сегодня, 10:23
Роналду забил за Португалию в 3 матчах подряд. 1.90 – отличится в игре с Шотландией
1сегодня, 09:51
В Великобритании хотят в два раза поднять налоги для игорного сектора
сегодня, 08:45
Испания – явный букмекерский фаворит матча с Сербией. В сентябре команды сыграли 0:0
сегодня, 07:46
Совфед предложил штрафовать букмекеров на 1 миллион рублей за прием ставок от должников и несовершеннолетних
вчера, 12:57
Ко всем новостям
Последние новости
Батыргазиев узнал имя нового соперника на «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA»
сегодня, 10:28Реклама
Получи возможность увидеть “Рекорд своими глазами” вместе с FONBET!
сегодня, 09:31Реклама
«Победный прогноз» от BetBoom: 2 500 000 фрибетов за предсказания победителей матчей РПЛ!
сегодня, 07:19Реклама
«Динамо» не может победить «Спартак» в 7 матчах КХЛ подряд, но сегодня котируется фаворитом
1вчера, 14:57
Историческая победа в погоне за призраком: блондинка из Омска выиграла в ЛотеRRее «Лиги Ставок» роскошный Rolls-Royce Ghost
вчера, 14:32Реклама
Винчич дал минимум 4 желтых карточки во всех матчах сборных в 2024-м. 1.70 – продление тренда
вчера, 14:14
Игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча Лиги наций Германия – Нидерланды
вчера, 13:02Реклама
Нидерланды 13 матчей подряд забивают во вторых таймах в Лиге наций
1вчера, 11:55
Бельгия – Франция: бетторы БЕТСИТИ уверены в победе команды Дешама
вчера, 11:25Реклама
Германия – явный фаворит матча с Нидерландами в Лиге наций. В сентябре команды сыграли 2:2
вчера, 08:45