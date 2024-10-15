У СКА худшее меньшинство в сезоне КХЛ – 14 пропущенных шайб. 1.95 – «Нефтехимик» забьет в большинстве
СКА примет «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Петербурга показывает худшую игру в меньшинстве в этом сезоне КХЛ – 75,4% надежности. СКА пропустил уже 14 шайб в неравных составах – больше нет ни у кого.
Букмекеры дают коэффициент 1.95 на то, что «Нефтехимик» забросит СКА в большинстве.
Игра пройдет 15 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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