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Законопроект об увеличении отчислений с лотерей принят Госдумой во 2-м и 3-м чтениях

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о поэтапном увеличении целевых отчислений от проведения лотерей.

В настоящее время целевые отчисления с лотерей составляют 10% от дохода организатора лотереи – разница между выручкой оператора и призовым фондом розыгрыша.

В Госдуме предлагают изменить эту схему. Во втором и третьем чтениях был принят законопроект о замене 10% разницы между суммой выручки и суммой призового фонда на процент от суммы выручки.

Согласно документу, в 2025 году целевые отчисления предлагается установить в размере 4,2% от выручки оператора лотереи за отчетный квартал безотносительно призового фонда. В 2026 году целевые отчисления предлагается увеличить до 4,5% от выручки, в 2027 году – до 5%, в 2028-м – до 5,5% от выручки.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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