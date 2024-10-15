Роналду забил за Португалию в 3 матчах подряд. 1.90 – отличится в игре с Шотландией
Шотландия примет Португалию в рамках группового этапа Лиги наций.
Нападающий португальцев Криштиану Роналду забил за сборную в трех матчах подряд. На его гол в ворота Шотландии дают коэффициент 1.90.
Роналду забил 133 мяча за национальную команду. Он занимает первую строчку по этому показателю, вторым идет Лионель Месси со 109 мячами за сборную Аргентины.
Матч состоится 15 октября, начало – в 21:45 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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