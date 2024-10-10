$1,6 млрд – объем ставок на исход президентских выборов в США. На Трампа ставят 53% пользователей Polymarket, на Харрис – 46%

Пользователи Polymarket считают, что Дональд Трамп станет новым президентом США.

Исход ноябрьских президентских выборов в США – самое популярное событие на площадке. Общий объем ставок на него превышает 1,6 млрд долларов.

53% пользователей криптовалютной платформы ставят на победу Дональда Трампа. 46% отдают предпочтение Камале Харрис.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ставки на Спортсе

9 команд еще не побеждали в топ-5, большинство – из АПЛ. Далеко ли каждой из них до антирекордов в лигах?