$1,6 млрд – объем ставок на исход президентских выборов в США. На Трампа ставят 53% пользователей Polymarket, на Харрис – 46%
Пользователи Polymarket считают, что Дональд Трамп станет новым президентом США.
Исход ноябрьских президентских выборов в США – самое популярное событие на площадке. Общий объем ставок на него превышает 1,6 млрд долларов.
53% пользователей криптовалютной платформы ставят на победу Дональда Трампа. 46% отдают предпочтение Камале Харрис.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
9 команд еще не побеждали в топ-5, большинство – из АПЛ. Далеко ли каждой из них до антирекордов в лигах?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости