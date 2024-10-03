BetBoom Tennis теперь на Twitch!

Портал BetBoom Tennis запустил собственный канал на платформе Twitch , предлагая любителям спорта новые форматы контента и прямые трансляции матчей. Зрители теннисных турниров смогут смотреть игры без каких-либо задержек.

Теперь все матчи турниров ATP будут также транслироваться и на популярном видеостриминговом сервисе. Все российские поклонники тенниса смогут следить за важнейшими событиями в мире тенниса в режиме реального времени, обсуждать матчи с экспертами и принимать участие в интерактивных обсуждениях.

На канале уже стартовали регулярные трансляции турниров ATP. В дополнение к этому планируются эксклюзивные стримы с разборами ключевых моментов матчей и живыми комментариями. Запуск канала на Twitch обещает привлечь ещё больше поклонников тенниса и расширить аудиторию за счёт молодой и активной аудитории платформы.

«Мы стремимся сделать теннис ещё доступнее для российских болельщиков и создать уникальную среду, где можно не только наблюдать за матчами, но и активно взаимодействовать с другими фанатами», — отмечает руководитель направления медиаправ в BetBoom Рустам Махмутов.