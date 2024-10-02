Директор BetBoom Торлопов: «Зачастую незаконные точки азартных игр пользуются покровительством правоохранительных органов»

Директор юридического департамента БК BetBoom Степан Торлопов высказался о борьбе с нелегальными пунктами азартных игры.

«Мы часто с этим сталкиваемся, таких точек [нелегальных азартных игр] очень много. Хотелось бы, чтобы мы боролись не только в интернете, но и на земле не забывали об этом.

Поэтому у меня предложение к ЕРАИ как к регулятору азартных игр – не забывать эту часть вопроса и по возможности реагировать.

К сожалению, зачастую эти незаконные точки организации азартных игр пользуются покровительством правоохранительных органов. Бороться с ними используя только свой ресурс сложно.

Хотелось бы, чтобы государство к этому тоже подключилось», – цитирует Торлопова корреспондент Спортса’’.

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