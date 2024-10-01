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  • «Борьба букмекеров с мошенниками по одному похожа на борьбу с ветряными мельницами». В БК «Лига Ставок» предложили обмениваться данными о недобросовестных клиентах
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«Борьба букмекеров с мошенниками по одному похожа на борьбу с ветряными мельницами». В БК «Лига Ставок» предложили обмениваться данными о недобросовестных клиентах

Букмекерам предложили объединить усилия в борьбе с мошенниками.

Об этом на пленарной сессии форума «Азартные игры: отчисления на спорт» заявила директор департамента управления клиентскими рисками БК «Лига Ставок» Елена Гонзина. 

К мошенничеству в беттинг-компаниях относятся ставки под гол, вилки, бонусхантинг, договорные матчи, покупка аккаунтов и передача счета другим лицам. Гонзина предложила организовать обмен данными между букмекерами на платформе ЕЦУПИС.

«Борьба с мошенничеством на уровне каждой БК в отдельности похожа на борьбу с ветряными мельницами. Наша задача – сделать так, чтобы мошенничать в нашей отрасли было дорого, долго и больно. Так сделали банки, когда стали передавать данные о своих клиентах в бюро кредитных историй. Таким образом, инструмент работы стал системным и мошенничество в банках практически сошло на нет», – сказала Гонзина.

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Опубликовала: Венера Кравченко
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