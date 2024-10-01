«Борьба букмекеров с мошенниками по одному похожа на борьбу с ветряными мельницами». В БК «Лига Ставок» предложили обмениваться данными о недобросовестных клиентах
Букмекерам предложили объединить усилия в борьбе с мошенниками.
Об этом на пленарной сессии форума «Азартные игры: отчисления на спорт» заявила директор департамента управления клиентскими рисками БК «Лига Ставок» Елена Гонзина.
К мошенничеству в беттинг-компаниях относятся ставки под гол, вилки, бонусхантинг, договорные матчи, покупка аккаунтов и передача счета другим лицам. Гонзина предложила организовать обмен данными между букмекерами на платформе ЕЦУПИС.
«Борьба с мошенничеством на уровне каждой БК в отдельности похожа на борьбу с ветряными мельницами. Наша задача – сделать так, чтобы мошенничать в нашей отрасли было дорого, долго и больно. Так сделали банки, когда стали передавать данные о своих клиентах в бюро кредитных историй. Таким образом, инструмент работы стал системным и мошенничество в банках практически сошло на нет», – сказала Гонзина.
«Чемпионаты России часто круче Олимпиад, но букмекер не пойдет – если нет картинки». Что говорят на букмекерском форуме
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий