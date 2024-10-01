ФНС заплатит 63 млн рублей за доступ к системе противодействия нелегальным игорным сайтам
Федеральная налоговая служба (ФНС) усилит контроль за деятельностью онлайн-казино.
Ранее ФНС провела электронный аукцион, цель которого было определение поставщика услуг в сфере противодействия проведению незаконных азартных игр и лотерей в интернете. Победителем стала зарегистрированная в Казани компания-разработчик программных решений для финансовой индустрии и смежных отраслей «Инцидент центр».
«Инцидент центр» стал единственной компанией, подавшей заявку на участие в аукционе. Итоговая стоимость контракта составила 63 млн рублей. По условиям договора, поставщик обязуется предоставить заказчику необходимое программное обеспечение и оказывать техническую поддержку до 30 сентября 2025 года.
Данный шаг ФНС направлен на борьбу с нелегальным сегментом азартных игр в России.
«ПСЖ» никогда не побеждал «Арсенал»: уступал за два шага до евротрофея и даже получал 1:5
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий