ФНС заплатит 63 млн рублей за доступ к системе противодействия нелегальным игорным сайтам

Федеральная налоговая служба (ФНС) усилит контроль за деятельностью онлайн-казино.

Ранее ФНС провела электронный аукцион, цель которого было определение поставщика услуг в сфере противодействия проведению незаконных азартных игр и лотерей в интернете. Победителем стала зарегистрированная в Казани компания-разработчик программных решений для финансовой индустрии и смежных отраслей «Инцидент центр».

«Инцидент центр» стал единственной компанией, подавшей заявку на участие в аукционе. Итоговая стоимость контракта составила 63 млн рублей. По условиям договора, поставщик обязуется предоставить заказчику необходимое программное обеспечение и оказывать техническую поддержку до 30 сентября 2025 года.

Данный шаг ФНС направлен на борьбу с нелегальным сегментом азартных игр в России.

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