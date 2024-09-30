BetBoom стал партнером Федерации городошного спорта России

Букмекерская компания BetBoom объявила о заключении партнерского соглашения с Федерацией городошного спорта России. В рамках реализации сотрудничества планируются помощь в организации особо значимых спортивных мероприятий, поддержка массового спорта, развитие инфраструктуры и дальнейшее продвижение городошного спорта в России. Партнерство позволит привлечь большее внимание к этому национальному спортивному наследию.

«Мы рады стать партнерами Федерации городошного спорта России. Продвижение отечественных традиций для нас является важной задачей. Благодаря совместной работе с федерацией мы рассчитываем познакомить с городошным спортом как можно более широкую аудиторию. Верим, что наша поддержка станет показателем признания успехов в настоящем и хорошим фундаментом в будущую популяризацию городошного спорта в России» — прокомментировал анонс партнерства президент BetBoom Константин Макаров.

«Хочу выразить искреннюю благодарность руководству компании BetBoom за поддержку наших родных городков. Для нас это знак качества и большая ответственность. Уверена, что вместе мы сформируем мощный русский бренд и вновь сделаем городошный спорт вторым после футбола!», — отметила президент Федерации городошного спорта России и Международной федерации городошного спорта (IGSF) Надежда Павлова.