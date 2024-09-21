«Реал» победил «Эспаньол» с форой (-1,5) дома в 8 из 9 последних матчей в Ла Лиге. В предстоящей игре кэф на это 1.47

«Реал» примет «Эспаньол» в 6-м туре Ла Лиги.

«Сливочные» котируются явными фаворитами за 1.18. На победу «Эспаньола» дают 20.00, на ничью – 8.10.

«Реал» обыграл «Эспаньол» с форой (-1,5) дома в 8 из 9 последних матчей в Ла Лиге. В предстоящей игре на это можно поставить с коэффициентом 1.47.

Встреча состоится 21 сентября. Начало – в 22:00 мск.

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