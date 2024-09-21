Федерация бокса России получила более 70 млн рублей букмекерских отчислений за 2-й квартал

Федерация бокса России отчиталась о сумме целевых отчислений российских букмекеров.

По итогам 2-го квартала 2024 года ФБР получила от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) 70,7 млн рублей. Согласно опубликованному на сайте федерации документу, распределение полученных квартальных ЦО выглядит следующим образом:

1. Массовый спорт (10% от суммы ЦО) – 7072094,41 рублей

2. Детско-юношеский спорт (20%) – 14144188,82 рублей

3. Профессиональный спорт (70%) – 49504660,86 рублей.

В 1-м квартале 2024-го ФБР получила 64,1 млн рублей в виде букмекерских ЦО. Прирост по итогам 2-го квартала 2024-го – 10,3%.

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