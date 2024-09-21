Федерация бокса России получила более 70 млн рублей букмекерских отчислений за 2-й квартал
Федерация бокса России отчиталась о сумме целевых отчислений российских букмекеров.
По итогам 2-го квартала 2024 года ФБР получила от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) 70,7 млн рублей. Согласно опубликованному на сайте федерации документу, распределение полученных квартальных ЦО выглядит следующим образом:
1. Массовый спорт (10% от суммы ЦО) – 7072094,41 рублей
2. Детско-юношеский спорт (20%) – 14144188,82 рублей
3. Профессиональный спорт (70%) – 49504660,86 рублей.
В 1-м квартале 2024-го ФБР получила 64,1 млн рублей в виде букмекерских ЦО. Прирост по итогам 2-го квартала 2024-го – 10,3%.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Sportclan
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