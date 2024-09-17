«Ливерпуль» – небольшой букмекерский фаворит матча с «Миланом». Англичане победили в 5 последних личных встречах
«Милан» примет «Ливерпуль» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Английский клуб победил в пяти последних личных встречах во всех турнирах, включая товарищеские матчи.
Букмекеры считают «Ливерпуль» небольшим фаворитом сегодняшней игры за 1.97. На ничью дают 3.90, на победу «Милана» – 3.75.
Матч пройдет 17 сентября и начнется в 22:00 мск.
Главный фаворит ЛЧ редко берет титул. В «Реал» верили лишь раз за 15 лет
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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