«Ливерпуль» – небольшой букмекерский фаворит матча с «Миланом». Англичане победили в 5 последних личных встречах

«Милан» примет «Ливерпуль» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Английский клуб победил в пяти последних личных встречах во всех турнирах, включая товарищеские матчи.

Букмекеры считают «Ливерпуль» небольшим фаворитом сегодняшней игры за 1.97. На ничью дают 3.90, на победу «Милана» – 3.75.

Матч пройдет 17 сентября и начнется в 22:00 мск.

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