Директор Olimpbet Гусев – о контрактах с 8 клубами КХЛ: «Практически каждая 3-я игра в лиге – с нашим брендингом и активациями»

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев ответил на критику в адрес БК из-за подписания контрактов с «Адмиралом», «Витязем» и «Северсталью».

«К сожалению, в рамках хоккея, где матчи идут почти каждый день, 1-2 клуба не дадут практически ничего, за исключением небольшой представленности в рамках домашних игр.

Когда за плечами 2 лиги, 8 клубов КХЛ, 2 клуба МХЛ, клуб ВХЛ, Кубок Мэра Москвы по хоккею – ты получаешь абсолютно полную ассоциацию своего бренда с видом спорта.

В рамках игр КХЛ математически практически каждая 3-я игра с твоим брендингом, твоими активациями и прочее. Такой объем активов дает тебе постоянное присутствие в диджитале за счет хайлайтов, в трансляциях на ТВ, в медиа, в оффлайне, да везде. Это огромный объем органики.

Наши активы сформированы таким образом, что георгафически дают широчайшие охваты. Нэйминги некоторых хоккейных активов дают доступ к наружной рекламе.

Ну то есть подход абсолютно просчитанный. Именно поэтому и решил войти в дискуссию, увидев фразу про то, что «скупили все ненужное».

На букмекерском рынке борьба идет практически за любой актив, если понимать, что с ним делать», – написал Гусев в телеграме.

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