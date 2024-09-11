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  • Ставка в 103 рубля на экспресс с кэфом 13528 помогла клиенту BetBoom выиграть почти 1.5 миллиона рублей! Купон спас гол Сперцяна на последних минутах матча
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Ставка в 103 рубля на экспресс с кэфом 13528 помогла клиенту BetBoom выиграть почти 1.5 миллиона рублей! Купон спас гол Сперцяна на последних минутах матча

Прошедшие выходные завершились удачно для клиента BetBoom. Беттор собрал футбольный экспресс на матчи сборных. Также туда вошли ставки на испанскую Сегунду и теннисный турнир WTA в Швейцарии. Во всех футбольных матчах клиент BetBoom взял верховой тотал первого или второго тайма. Клиент поставил всего 103 рубля и выиграл с экспресса 1 393 446 рублей! Коэффициент купона составил 13528.6.

Экспресс имел все шансы сорваться в матче между Грецией и Финляндией. Беттор выбрал довольно неочевидный вариант – тотал 1.5 больше в 1-ом тайме. Исход довольно рискованный, учитывая то, что за 10 последних матчей греков данная ставка зашла лишь в 5-ти играх, а у финнов в 3-х. За первую половину тайма команды нанесли лишь по одному удару, при этом оба пришлись мимо ворот. Но на 23-ей минуте в дело вступает голкипер финнов Лукаш Градецки. Опытный вратарь неожиданно ошибается в своей штрафной и привозит гол. Несмотря на пропущенный мяч игра так и не раскрывается. Первый тайм шел к завершению и рисковал сорвать экспресс клиента BetBoom. Но за 10 минут до конца нападающий Финляндии Кельман срезает мяч в свои ворота после прострела греков и пробивает нужный беттору верховой тотал.

Больше всего нервов доставило противостояние сборных Армении и Латвии. Здесь клиент BetBoom выбрал ТБ 1.5 уже во 2-ом тайме. Первую половину матча команды провели результативно: три забитых мяча, два из которых автоголы. Ударно стартовал и второй тайм – полузащитник Армении Селараян отличился уже на 48-ой минуте. Счет матча стал 3:1 в пользу Армении, и подопечные Петракова стали успокаивать игру, стремясь сохранить комфортное преимущество. Голевые моменты свелись к минимуму. Но за 5 минут до конца основного времени игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян удачно открылся в чужой штрафной и забил нужный беттору гол. Забитый мяч принес клиенту BetBoom почти 1 500 000 рублей выигрыша со ставки всего в 103 рубля!

В эти выходные возвращается Российская Премьер-Лига. Поэтому BetBoom возобновляет акцию «РПЛ 2:0». Если твой фаворит ведет в два мяча, букмекер считает ставку зашедшей и проводит выплату, вне зависимости от финального счета на табло. Подробности об акции по ссылке

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