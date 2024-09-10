BetBoom запустил акцию «Победный прогноз» — компания разыграет 2 500 000 фрибетов за предсказания на матчи РПЛ!

Уже в эту пятницу возобновляется Российская Премьер-Лига. Команды снова готовы вступить в гонку за чемпионство после перерыва на матчи сборных. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство в таблице? Кто из «андердогов» удивит в этом туре? Оставляйте свои прогнозы в BetBoom и участвуйте в розыгрыше призов!

Акция «Победный прогноз» действует для всех клиентов BetBoom. Конкурс состоит из четырех этапов и Гран-при по их итогам.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в приложении или на сайте BetBoom. Оставить прогнозы на сайте, а также сделать одну или несколько ставок на футбол на сумму от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.3 на каждом этапе конкурса.

Прогнозы первого этапа принимаются до 13 сентября 20:15 по мск. Второй этап стартует 15 сентября в 22:00 и пройдет до 21 сентября 14:00. Участие в третьем этапе будет доступно с 23 сентября 22:00 по 27 сентября 16:30. Заключительный этап пройдет с 29 сентября 22:00 до 5 октября 14:00.

Результаты розыгрыша BetBoom объявит 31 августа – все победители получат смс-уведомления о выигрыше. Призовой фонд акции составляет 500 000 фрибетов на каждый этап и дополнительные 500 000 фрибетов для Гран-при, 1 место в Гран-при получит iPhone 15 Pro Max, второе – Sony PlayStation 5.

Проверить акцию можно уже в данных матчах:

⦁ 13.09 (20:15) «Рубин» − «Крылья Советов» (2.18 / 3.39 / 3.44)

⦁ 14.09 (12:00) «Оренбург» − «Локомотив» (3.25 / 3.70 / 2.15)

⦁ 14.09 (14:15) «Факел» − «Нижний Новгород» (2.37 / 3.10 / 3.35)

⦁ 14.09 (16:30) ЦСКА − «Зенит» (3.25 / 3.25 / 2.34)

⦁ 14.09 (19:00) «Краснодар» − «Ростов» (1.96 / 3.63 / 3.89)

⦁ 15.09 (14:15) «Динамо» Москва − «Ахмат» (1.51 / 4.51 / 6.22)

⦁ 15.09 (16:30) «Акрон» − «Химки» (2.43 / 3.44 / 2.93)

⦁ 15.09 (19:00) «Динамо» Махачкала − «Спартак» (5.92 / 3.72 / 1.65)