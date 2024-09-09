Овечкин побьет рекорд Гретцки в сезоне-2025/26, считают букмекеры

Букмекеры уверены, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ.

На данный момент в активе 38-летнего россиянина 853 шайбы. Ему осталось забросить 42 шайбы, чтобы побить достижение Гретцки (894).

За 1.37 можно поставить на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Обратная ставка сыграет с коэффициентом 2.85.

На то, что форвард «Вашингтона» превзойдет достижение Гретцки в сезоне-2024/25, дают коэффициент 2.20. Наиболее вероятно, что это произойдет в сезоне-2025/26 – 1.85.

Ставки на Спортсе

Беттинг-спонсоры в Единой лиге ВТБ: всего у 5 клубов из 12