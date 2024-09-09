Овечкин побьет рекорд Гретцки в сезоне-2025/26, считают букмекеры
Букмекеры уверены, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ.
На данный момент в активе 38-летнего россиянина 853 шайбы. Ему осталось забросить 42 шайбы, чтобы побить достижение Гретцки (894).
За 1.37 можно поставить на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Обратная ставка сыграет с коэффициентом 2.85.
На то, что форвард «Вашингтона» превзойдет достижение Гретцки в сезоне-2024/25, дают коэффициент 2.20. Наиболее вероятно, что это произойдет в сезоне-2025/26 – 1.85.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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