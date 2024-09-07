БК «Леон» стала спонсором чемпионата мира по шашкам

Букмекерская компания «Леон» стала официальным партнером чемпионата мира по шашкам-64.

Соревнования проходят в Московской области в период с 5 по 15 сентября 2024 года. Логотип оператора представлен на всех рекламных поверхностях турнира. Кроме того, победители будут награждены брендированными статуэтками.

«Мы рады стать партнером чемпионата мира по русским шашкам. Для нашей компании это первое международное событие за много лет, в котором мы принимаем участие в статусе спонсора. Эти соревнования объединят большое количество участников из разных стран, что само по себе статусно и почетно», – сказала Нина Подгорнова, PR-директор БК «Леон».

Ставки на Спортсе

Гвардиола, Поттер или Хау – кто станет главным тренером Англии?