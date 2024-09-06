Посещаемость сайтов российских букмекеров упала почти на 30% за последние 2 месяца

Совокупный трафик сайтов российских букмекеров в августе составил 91,55 млн.

Это на 15% меньше того, что было зафиксировано за июль (105,49 млн).

«Фонбет» вернул себе первое место по посещаемости с трафиком в размере 27,14 млн. «Винлайн» расположился на втором месте с результатом 25,73 млн.

За последние два месяца общий трафик российских букмекеров упал на 29%.

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