Франция – явный букмекерский фаворит матча против Италии в Лиге наций
Франция примет Италию в первом туре группового этапа Лиги наций.
Букмекеры считают французскую сборную явным фаворитом встречи за 1.59. На победу итальянцев дают 6.00, на ничью – коэффициент 4.20.
Франция победила Италию в трех последних личных встречах – в 2018-м, 2016-м и 2012-м году.
Матч состоится 6 сентября и начнется в 21:45 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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