Франция – явный букмекерский фаворит матча против Италии в Лиге наций

Франция примет Италию в первом туре группового этапа Лиги наций.

Букмекеры считают французскую сборную явным фаворитом встречи за 1.59. На победу итальянцев дают 6.00, на ничью – коэффициент 4.20.

Франция победила Италию в трех последних личных встречах – в 2018-м, 2016-м и 2012-м году.

Матч состоится 6 сентября и начнется в 21:45 мск.

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