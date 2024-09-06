Амбассадор BetBoom Федор Смолов: «Успех на поле во многом зависит от того, насколько сплоченной будет команда»

Амбассадор BetBoom Федор Смолов поделился мыслями по поводу прошедшего матча между сборными Вьетнама и России.

«Матчи за сборную своей страны всегда стоят особняком — здесь не нужно искать дополнительную мотивацию. Независимо от того, какой соперник перед тобой, выходишь на поле с мыслью только о победе.

Да, Вьетнам — не самая сильная команда, но это не отменяет важности подготовки и самоотдачи», — подчеркнул Федор Смолов, комментируя победу сборной России со счетом 0:3.

«Конечно, перелеты и разница в климате сказываются на игроках, но гораздо важнее было состояние поля. Оно было, мягко говоря, неважным, что усложнило игру, особенно в атакующих действиях.

Такие условия требуют дополнительной концентрации и умения подстраиваться под ситуацию. Ребята молодцы, что смогли взять инициативу и контролировать игру. Успех на поле во многом зависит от того, насколько сплоченной будет команда», — отметил он.