Амбассадор BetBoom Федор Смолов: «Успех на поле во многом зависит от того, насколько сплоченной будет команда»
Амбассадор BetBoom Федор Смолов поделился мыслями по поводу прошедшего матча между сборными Вьетнама и России.
«Матчи за сборную своей страны всегда стоят особняком — здесь не нужно искать дополнительную мотивацию. Независимо от того, какой соперник перед тобой, выходишь на поле с мыслью только о победе.
Да, Вьетнам — не самая сильная команда, но это не отменяет важности подготовки и самоотдачи», — подчеркнул Федор Смолов, комментируя победу сборной России со счетом 0:3.
«Конечно, перелеты и разница в климате сказываются на игроках, но гораздо важнее было состояние поля. Оно было, мягко говоря, неважным, что усложнило игру, особенно в атакующих действиях.
Такие условия требуют дополнительной концентрации и умения подстраиваться под ситуацию. Ребята молодцы, что смогли взять инициативу и контролировать игру. Успех на поле во многом зависит от того, насколько сплоченной будет команда», — отметил он.
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