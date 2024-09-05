«Динамо» сенсационно проиграло «Куньлуню» в дебютном матче сезона КХЛ. На китайский клуб давали 5.70

«Динамо» уступило «Куньлуню» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

До игры на победу китайского клуба давали коэффициент 5.70. На успех «Динамо» можно было поставить за 1.45.

При счете 1:0 в пользу московского клуба коэффициент на победу «Куньлуня» доходил до 10.00.

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