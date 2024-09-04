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ХК «Сочи» представил тренерский штаб на «Лига Ставок Sochi Hockey Fest»

3 сентября, в день открытия нового сезона КХЛ, хоккейный клуб «Сочи» вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок» в одном из крупнейших развлекательных центров курорта организовал масштабный праздник для поклонников команды «Лига Ставок Sochi Hockey Fest».

В рамках развлекательной программы болельщики участвовали в различных активностях, боролись за призы в весёлых конкурсах и купались в бассейне, откуда на большом экране могли следить за матчем открытия нового сезона.

Болельщикам был представлен новый тренерский штаб во главе с олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли Сергеем Зубовым. Для специалиста это второй приход в «Сочи», несколько лет назад он успешно работал на черноморском побережье и выводил команду в плей-офф.

Напомним, что в июле хоккейному клубу «Сочи» исполнилось 10 лет. Самый молодой российский клуб в Континентальной хоккейной лиге был образован в 2014 году после окончания Зимней Олимпиады в Сочи, одной из самых успешных в новейшей истории мирового спорта. Предстоящий сезон пройдёт под знаком первого большого юбилея клуба: для болельщиков запланированы различные мероприятия, которые позволят лучше узнать пока короткую, но уже яркую историю южного клуба.

«Хоккей – главный национальный вид спорта в нашей стране, и мы уверены, что «Сочи» продолжит славные хоккейные традиции и будет радовать своих болельщиков – жителей и гостей черноморского побережья. Поздравляю игроков, тренерский штаб, персонал клуба и работников офиса с началом сезона. Своим добросовестным трудом вы пишете славную историю побед и закрепляете за Сочи звание спортивной столицы России», – прокомментировал президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский.

«Я испытываю только самые позитивные эмоции, когда этой весной смог снова вернуться в наш тёплый южный город. Большое спасибо компании «Российские железные дороги» и букмекерской компании «Лига Ставок» за поддержку клуба. «Сочи» в июле исполнилось 10 лет, и за эти годы в жизни команды были и светлые, и тёмные полосы. Но уверен, что в памяти болельщиков останутся только позитивные моменты истории. Их было много», – заявил главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов.

Первый матч нового сезона хоккейный клуб «Сочи» проведёт 7 сентября в Москве против «Спартака». Сезон в родном городе «леопарды» откроют 14 сентября игрой против челябинского «Трактора».

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