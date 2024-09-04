Клиент BetBoom предсказал ход Гран-При Италии и выиграл более 400 000 рублей! Купон беттора занес камбэк Леклера на последних кругах

Прошедшие выходные завершились удачно для клиента BetBoom. Беттор собрал экспресс из исходов на Гран-При Италии в рамках Формулы-1. Экспресс с коэффициентом 53.79 принес беттору 403 392 рублей выигрыша со ставки в 7 500!

Уже на квалификации к Гран-При в Монце стало понятно, что гонка будет интригующей. По итогам заеда первую шестерку разделили всего 0.186 секунды — это самый плотный результат за всю историю Формулы-1. Две первых стартовых позиции заняла команда «Макларен» в лице Ландо Норриса и Оскара Пиастри. На третьем стартовом месте расположился пилот «Мерседеса» Джордж Рассел. Пятерку замкнули гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Шестым стала легенда «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Отметим, что следующий сезон британец начнет как раз в составе «Феррари».

Несмотря на не самые лучшие результаты квалификации, клиент BetBoom был уверен в успехе именно итальянской команды. Он поставил на то, что Сайнс по итогам гонки не пропустит вперед себя Хэмилтона и Переса. А Леклер закончит гонку не ниже второго места, по ходу заезда перегнав Рассела и Пиастри. Сайнс отлично справился со своей задачей. Испанец пропустил вперед себя Переса после пит-стопа, но уже после остановки самого Серхио, Карлос больше не отдавал позицию.

Сложнее получилось с Леклером. На старте гонки Рассел первым из лидеров ушел на пит-стоп и, по сути, вышел из борьбы за подиум. Сокомандники Норрис и Пиастри грамотно защищались и работали сообща, тем самым удерживая две первых позиции. Первая половина гонки прошла за уверенным лидерством Оскара, что вело к проигрышу экспресса беттора. Но на 33-ем круге в боксы уходит Ландо Норрис, а затем на 38-ом туда едет и Пиастри. Леклер вышел в лидеры, и перед «Феррари» встал вопрос: также уехать на второй пит-стоп или попытаться удержать лидерство на стертых шинах. Команда выбрала второй, более рискованный вариант, и не прогадала. Сайнс ушел в защиту, потеряв второе место, но сэкономив несколько секунд разрыва между Пиастри и Леклером. А Шарль сумел удержать первое место до конца заезда и выиграл гонку. Рискованный ход принес «Феррари» победу в домашнем Гран-При, а клиенту BetBoom выигрыш в почти полмиллиона рублей!

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