«Доступный спорт с детства» добрался до Томска: юные хоккеисты получили новую экипировку

Новый учебный год для детей из МБУ ДО СШ хоккея и фигурного катания г. Томска начался с церемонии вручения нового спортивного инвентаря. Юные спортсмены получили профессиональное оборудование для тренажерного зала и набор хоккейных клюшек для тренировок и соревнований.

Это учебное заведение стало первым в регионе, подавшим заявку на участие во всероссийском благотворительном проекте «Доступный спорт с детства» от BetBoom.

Томск, город, известный своей студенческой атмосферой, стал 29-м регионом, где к 1 сентября прошло вручение благотворительного проекта «Доступный спорт с детства». Хоккеисты местной школы получили спортивный инвентарь от BetBoom, который поможет им в тренировках и выступлениях.

Благотворительная поддержка от проекта “Доступный спорт с детства” – это стимул для развития хоккейного движения в регионе, повышение уровня спортивной подготовки и возможность для молодых спортсменов гордиться своим городом и достигать новых вершин в любимом виде спорта.

Михаил Артемьев, директор по маркетингу BetBoom, рассказал, почему для компании важно развивать благотворительные инициативы: «Компания BetBoom верит, что каждый ребенок заслуживает возможность заниматься любимым видом спорта, независимо от места жительства. В этот раз проект «Доступный спорт с детства» поддержал хоккейную школу в Томске.

Я всю жизнь занимался спортом и знаю, как важно иметь доступ к качественному спортивному инвентарю и профессиональным тренерам. Хочется верить, что наша поддержка поможет воспитать здоровое и сильное поколение томичей, которое сможет в будущем внести свой вклад в развитие региона.», – прокомментировал Михаил Артемьев.

Набор профессионального инвентаря для детей от 7 до 18 лет поможет спортсменам и тренерам сфокусироваться на главном – тренировках. А мы с нетерпением будем ждать момента, когда сможем наблюдать за выступлениями юных хоккеистов на льду.

«От лица всей школы выражаем огромную благодарность BetBoom за своевременный подарок! Благодаря высококачественному спортивному инвентарю, наши юные хоккеисты получили новые возможности. Мы очень рады, что представители благотворительного проекта “Доступный спорт с детства” откликнулись на нашу просьбу и помогли создать еще более комфортные условия для занятий спортом в Томске.

Это вложение в будущее нашего региона. Мы уверены, что с новым инвентарем наши хоккеисты добьются еще больших успехов в новом учебном году!», – поделился директор МБУ ДО СШ хоккея и фигурного катания Хлопотников Виталий Александрович.

Задача федеральной благотворительной программы «Доступный спорт с детства» от BetBoom – создание равных условий для тренировок в регионах России, чтобы позволить детям заниматься любимым видом спорта и раскрыть потенциал, независимо от места жительства и финансового положения.

Заявку на участие в проекте «Доступный спорт с детства» может оставить любое среднеобразовательное и спортивное учреждение России, оставив заявку для участия в проекте на сайте https://charity.betboom.ru/ .