«Реал» котируется явным фаворитом Ла Лиги, хотя отстает от «Барселоны» на четыре очка

Букмекеры по-прежнему считают «Реал» главным претендентом на чемпионство в Ла Лиге.

Мадридский клуб после четырех туров занимает второе место в таблице лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка.

До начала сезона на чемпионство «Реала» давали 1.45, сейчас – 1.55. Коэффициент на титул «Барсы» обвалился с 4.90 до 3.60.

Третьим у букмекеров идет «Атлетико» с коэффициентом 12.00 на чемпионство.

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