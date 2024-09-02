Минимум 1,7% взрослых жителей Японии страдают от лудомании
По крайней мере 1,7% взрослого населения Японии страдает от игровой зависимости.
Соответствующее исследование провело Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Минимум 1,7% взрослых жителей Японии могут иметь зависимость от легальных видов азартных игр – «патинко» (игровые автоматы) и ставок на ипподроме.
Среди мужчин лудоманией в Японии страдают 2,8%, среди женщин – 0,5%. В период пандемии число людей с подозрением на лудоманию выросло на 20%.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
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