Минимум 1,7% взрослых жителей Японии страдают от лудомании

По крайней мере 1,7% взрослого населения Японии страдает от игровой зависимости.

Соответствующее исследование провело Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Минимум 1,7% взрослых жителей Японии могут иметь зависимость от легальных видов азартных игр – «патинко» (игровые автоматы) и ставок на ипподроме.

Среди мужчин лудоманией в Японии страдают 2,8%, среди женщин – 0,5%. В период пандемии число людей с подозрением на лудоманию выросло на 20%.

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