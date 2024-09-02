Винисиус выиграет «Золотой мяч», уверены букмекеры. Родри – 2-й, Беллингем – 3-й

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Букмекеры считают, что Винисиус выиграет «Золотой мяч».

На победу нападающего «Реала» и сборной Бразилии дают коэффициент 1.33.

Вторым у букмекеров котируется Родри (3.25) из «Ман Сити», третьим – Джуд Беллингем (15.00) из «Реала».

Кто выиграет «Золотой мяч» по версии букмекеров:

1. Винисиус Жуниор («Реал») – 1.33

2. Родри («Ман Сити») – 3.25

3. Джуд Беллингем («Реал») – 15.00

4. Дани Карвахаль («Реал») – 19.00

5-6. Ламин Ямаль («Барселона») – 29.00

5-6. Лионель Месси («Интер Майами») – 29.00

7. Нико Уильямс («Атлетик») – 34.00

8-9. Килиан Мбаппе («Реал») – 41.00

8-9. Харри Кейн («Бавария») – 41.00

Ставки на Спортсе

Кто получит «Золотой мяч»-2024? Явный фаворит – Винисиус, в шестерке есть Месси. Вероятность у Роналду – 1%

10 комментариев
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Родри по-хорошему надо отдавать.
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Мне кажется что из всех больше всего достоин Беллингем он провел великолепный прошлый сезон . Выиграл с Реалом Лигу Чемпионов и Ла Лигу и дошёл до финала с Англией .
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Ответ Доктор Щульц
Мне кажется что из всех больше всего достоин Беллингем он провел великолепный прошлый сезон . Выиграл с Реалом Лигу Чемпионов и Ла Лигу и дошёл до финала с Англией .
Довел Англию до финала*
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Ответ Доктор Щульц
Мне кажется что из всех больше всего достоин Беллингем он провел великолепный прошлый сезон . Выиграл с Реалом Лигу Чемпионов и Ла Лигу и дошёл до финала с Англией .
Если такими критериями рассуждать, то тогда Карвахаль. Он, между прочим, и евро взял
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Все мы знаем, почему ЗМ отдадут Винисиусу.
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я так понимаю, версию ЗМ для Месси никто не рассматривает?))
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О, Шутки про Месси и ЗМ закончились, в палате санитарный день.

А если по хорошему, то Родри надо отдавать… с ним ни клуб ни сборная не проигрывают почти.

У Винни, как минимум, в сборной проблемки
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наличие Месси в топе вместо Крооса - преступление
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