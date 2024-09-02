Винисиус выиграет «Золотой мяч», уверены букмекеры. Родри – 2-й, Беллингем – 3-й
Букмекеры считают, что Винисиус выиграет «Золотой мяч».
На победу нападающего «Реала» и сборной Бразилии дают коэффициент 1.33.
Вторым у букмекеров котируется Родри (3.25) из «Ман Сити», третьим – Джуд Беллингем (15.00) из «Реала».
Кто выиграет «Золотой мяч» по версии букмекеров:
1. Винисиус Жуниор («Реал») – 1.33
2. Родри («Ман Сити») – 3.25
3. Джуд Беллингем («Реал») – 15.00
4. Дани Карвахаль («Реал») – 19.00
5-6. Ламин Ямаль («Барселона») – 29.00
5-6. Лионель Месси («Интер Майами») – 29.00
7. Нико Уильямс («Атлетик») – 34.00
8-9. Килиан Мбаппе («Реал») – 41.00
8-9. Харри Кейн («Бавария») – 41.00
Кто получит «Золотой мяч»-2024? Явный фаворит – Винисиус, в шестерке есть Месси. Вероятность у Роналду – 1%
А если по хорошему, то Родри надо отдавать… с ним ни клуб ни сборная не проигрывают почти.
У Винни, как минимум, в сборной проблемки