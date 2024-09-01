88% американцев считают ставки приемлемым развлечением

88% американцев считают ставки приемлемой формой развлечения.

Согласно исследованию American Gaming Association (AGA), за последние 12 месяцев в азартных играх участвовало больше американцев, чем когда-либо. 76% респондентов считают, что игровая индустрия оказывает положительное влияние на экономику США.

Также 65% американцев утверждают, что сектор азартных игр поощряет ответственную игру и помогает бороться с лудоманией.

В исследовании участвовало 2000 тысячи респондентов в возрасте от 21 года.

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