88% американцев считают ставки приемлемым развлечением
88% американцев считают ставки приемлемой формой развлечения.
Согласно исследованию American Gaming Association (AGA), за последние 12 месяцев в азартных играх участвовало больше американцев, чем когда-либо. 76% респондентов считают, что игровая индустрия оказывает положительное влияние на экономику США.
Также 65% американцев утверждают, что сектор азартных игр поощряет ответственную игру и помогает бороться с лудоманией.
В исследовании участвовало 2000 тысячи респондентов в возрасте от 21 года.