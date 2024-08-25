В Бразилии прогнозируют в 2024 году доход до $610 млн от букмекеров благодаря открытию регулируемого рынка ставок

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Министерство финансов Бразилии прогнозируют доход до $610 млн в 2024 году от букмекеров.

Ожидается, что сбор на такую сумму произойдет благодаря открытию регулируемого рынка игорного бизнеса. В 2023-м в стране легализовали ставки на спорт.

До этого букмекеры не платили налоги и работали в стране нелегитимно. Теперь беттинг-компании прошли лицензирование и официально платят отчисления в бюджет.

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