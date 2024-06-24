«Хорватия закончилась». Чернявский сделал прогноз на матч Хорватия – Италия

Автор Спортса Глеб Чернявский сделал прогноз на матч Хорватия – Италия на Евро-2024.

Чернявский поставил за 2.50 на то, что итальянцы победят.

«Хорватия закончилась. Когда твой лидер центральный защитник, который проводит большую часть матча на чужой половине, ждите беды.

Думаю, Италия легко заберет этот матч и уверенно двинется в плей-офф», – считает Чернявский.

Игра пройдет 24 июня и начнется в 22:00 мск.

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