Роналду и Лукаку – самые бьющие игроки Евро-2024. У обоих нет голов за два тура

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ромелу Лукаку Ставки на футбол Ставки

Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку лидируют по количеству ударов по воротам в матчах Евро-2024.

На счету бельгийца 8 ударов по воротам. Чаще него на этом Евро бил только Роналду – 9 ударов. При этом ни один из них пока не забил.

Оба отдали по одной голевой передаче на текущем турнире. Также у Ромелу три отмененных гола на Евро-2024.

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17 комментариев
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Ответ Annamengli
а Месси спокойно шагает при этом ассист
Какое отношение имеет к этому Месси?
+8
-1
+7
Так то оно так. Только Лукаку уже больше всех за две игры заколотил. Три незащитанных.
+5
-1
+4
Ответ Tristan...
Два главных бомбардира отборочного раунда
Теперь понятно что за команды были в отборочном раунде
+4
0
+4
Ответ Gio Vasadze
Какое отношение имеет к этому Месси?
разница земля и небо
+3
0
+3
Два главных бомбардира отборочного раунда
+5
-3
+2
Реализация Роналду - миф. Он так же порет моменты, как и Лукаку. Просто раньше он играл в Реале и мог себе позволить бить по 7-8 раз за матч.
+9
-7
+2
Вот посчитать бы, сколько Роналду убил воробьёв 🤣
+3
-1
+2
Ответ Геннадий Тимченко
Согласен - Месси более полугода выходил на поле за Барсу, чтобы сотворить хоть какое-то результативное действие, да и в плей-офф ЛЧ кроме как за Барсу нигде не отметился результативным действием☝🏻
Месси первый по гол+пас в истории
+1
0
+1
Ответ Доктор Щульц
Три отмененых гола Лукаку на чемпионате Европы это нечто
Три офсайда Роналду тоже нечто
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Если и дальше так пойдет, то к концу чемпа они зэиз разряда самых бъющих перейдут в разряд самых пьющих
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Три отмененых гола Лукаку на чемпионате Европы это нечто
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Один неудачник, второй транжира
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Ответ Книголюб
Месси первый по гол+пас в истории
Ну а я знаю, что он первый капитан клуба, который обеспечил всем клубам, в которых капитанил, поражение с разницей в шесть мячей☝🏻рекордсмен👏👏👏
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну да, за это он получит 9 Золотой Мяч.
У тебя прям как в песни, про ёлочку 😂🤣😅🤣😂🤣😅🤣😂
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