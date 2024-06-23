Роналду и Лукаку – самые бьющие игроки Евро-2024. У обоих нет голов за два тура
Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку лидируют по количеству ударов по воротам в матчах Евро-2024.
На счету бельгийца 8 ударов по воротам. Чаще него на этом Евро бил только Роналду – 9 ударов. При этом ни один из них пока не забил.
Оба отдали по одной голевой передаче на текущем турнире. Также у Ромелу три отмененных гола на Евро-2024.
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