Александр Дорский сделал прогноз на матч Польша – Австрия с коэффициентом 2.08

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Автор Спортса Александр Дорский сделал прогноз на матч Польши и Австрии на Евро-2024.

«В первом туре Австрия предстала ровно такой, какой мы ее и думали увидеть: пытающийся интенсивно прессинговать почти на всех участках поля. В итоге австрийцы стали самой отбирающей командой первого тура (27), а также самой фолящей (18).

Конечно, во втором туре у Рангника менее статусный соперник, но и против Франции Австрия не играла только в агрессивное давление (51,9% владения). Скорее всего, против Польши мяча будет побольше, но и от высокого прессинга Австрия не откажется.

Матч обслужит турок Халил Мерер, который в первом туре зафиксировал 24 фола в матче Бельгия – Словакия. Думаю, Польша и Австрия пробьют эту планку, поэтому поставлю на тотал фолов больше 24,5 (2.08)», – заявил Дорский.

Игра состоится 21 июня и начнется в 19:00 мск.

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