Арсенал – Эвертон: прогноз на матч 19 мая 2024, АПЛ
Дата матча: 19 мая 2024 года
Место проведения: Эмирейтс
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Ситуация команд перед матчем
Арсенал показал отличную форму, занимая второе место в турнирной таблице и имея 86 набранных очков. Команда Микеля Артеты сильна в атаке и имеет лучшую разницу забитых и пропущенных голов. Эвертон, хоть и занимает 15-е место, демонстрировал уверенность в последних играх, не проигрывая в пять последних матчах.
Анализ игрового стиля и потенциального исхода
Арсенал играет агрессивно в атаке и контролирует поле, тогда как Эвертон показывает неплохую защиту и может надеяться на контратаки.
Статистика и ключевые моменты
- Арсенал забил 89 голов и пропустил 28 за сезон.
- Эвертон имеет 39 забитых голов и 49 пропущенных.
Прогноз
Учитывая сильную оборону Арсенала и последние успехи Эвертона, вероятно, что в этом матче не будет забито много голов.
Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Нет» за коэффициент 1.79
Коэффициенты:
- П1 – 1,17
- Х – 7,7
- П2 – 15
Где смотреть матч Арсенал – Эвертон
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- Дата проведения
- 19 мая, 18.00, «Эмирейтс»