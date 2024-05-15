Арсенал – Эвертон: прогноз на матч 19 мая 2024, АПЛ

Дата матча: 19 мая 2024 года

Место проведения: Эмирейтс

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Ситуация команд перед матчем

Арсенал показал отличную форму, занимая второе место в турнирной таблице и имея 86 набранных очков. Команда Микеля Артеты сильна в атаке и имеет лучшую разницу забитых и пропущенных голов. Эвертон, хоть и занимает 15-е место, демонстрировал уверенность в последних играх, не проигрывая в пять последних матчах.

Анализ игрового стиля и потенциального исхода

Арсенал играет агрессивно в атаке и контролирует поле, тогда как Эвертон показывает неплохую защиту и может надеяться на контратаки.

Статистика и ключевые моменты

Арсенал забил 89 голов и пропустил 28 за сезон.

Эвертон имеет 39 забитых голов и 49 пропущенных.

Прогноз

Учитывая сильную оборону Арсенала и последние успехи Эвертона, вероятно, что в этом матче не будет забито много голов.

Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Нет» за коэффициент 1.79

Коэффициенты:

П1 – 1,17

Х – 7,7

П2 – 15

Где смотреть матч Арсенал – Эвертон

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