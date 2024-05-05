Ювентус – Салернитана: прогноз на матч 12 мая 2024, Серия А

Дата матча: 12 мая 2024 года

Место проведения: стадион Альянц Стэдиум

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Обзор Ситуации

По мере приближения к завершению сезона Серии А, Ювентус встречается с Салернитаной на своем стадионе, где «Старая Синьора» будет стремиться укрепить свои позиции в верхней части таблицы. Салернитана, находящаяся в зоне вылета, будет бороться за свое спасение, что делает матч критически важным для обеих сторон.

Форма Команд

Ювентус последовательно набирает очки, несмотря на ряд ничейных результатов в последних матчах. Сила команды в обороне заметна, но атака требует улучшения, учитывая относительно низкую результативность в последних играх.

Салернитана сталкивается с серьезными сложностями, проигрывая большинство из своих последних матчей и демонстрируя уязвимость в обороне. Недавнее поражение от Аталанты подчеркивает продолжающиеся проблемы в защите и атаке.

Статистический Анализ

Ювентус продемонстрировал свою способность держать оборону против топ-команд, но необходимо улучшить эффективность в атаке.

продемонстрировал свою способность держать оборону против топ-команд, но необходимо улучшить эффективность в атаке. Салернитана испытывает трудности с сохранением своих ворот на замке, что делает их уязвимыми перед лицом атак Ювентуса.

Прогноз

Исходя из текущей формы и исторического преимущества Ювентуса в очных встречах, ожидается, что хозяева доминируют в этом матче. Несмотря на свою борьбу за голы, Ювентус должен иметь преимущество против дефенсивно слабой Салернитаны.

Рекомендация: Прогноз на «Ювентус победит и обе команды забьют» за коэффициент 2.90

Этот выбор основан на ожидании, что Ювентус использует свои шансы перед лицом дефенсивно уязвимой Салернитаны, но учитывая проблемы Ювентуса с реализацией и способность Салернитаны забивать в последних играх, вероятно, что гости также смогут отметиться.

Коэффициенты:

П1 – 1,16

Х – 9

П2 – 19

Где смотреть матч Ювентус – Салернитана

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