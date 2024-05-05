Ювентус – Салернитана: прогноз на матч 12 мая 2024, Серия А
Дата матча: 12 мая 2024 года
Место проведения: стадион Альянц Стэдиум
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Обзор Ситуации
По мере приближения к завершению сезона Серии А, Ювентус встречается с Салернитаной на своем стадионе, где «Старая Синьора» будет стремиться укрепить свои позиции в верхней части таблицы. Салернитана, находящаяся в зоне вылета, будет бороться за свое спасение, что делает матч критически важным для обеих сторон.
Форма Команд
Ювентус последовательно набирает очки, несмотря на ряд ничейных результатов в последних матчах. Сила команды в обороне заметна, но атака требует улучшения, учитывая относительно низкую результативность в последних играх.
Салернитана сталкивается с серьезными сложностями, проигрывая большинство из своих последних матчей и демонстрируя уязвимость в обороне. Недавнее поражение от Аталанты подчеркивает продолжающиеся проблемы в защите и атаке.
Статистический Анализ
- Ювентус продемонстрировал свою способность держать оборону против топ-команд, но необходимо улучшить эффективность в атаке.
- Салернитана испытывает трудности с сохранением своих ворот на замке, что делает их уязвимыми перед лицом атак Ювентуса.
Прогноз
Исходя из текущей формы и исторического преимущества Ювентуса в очных встречах, ожидается, что хозяева доминируют в этом матче. Несмотря на свою борьбу за голы, Ювентус должен иметь преимущество против дефенсивно слабой Салернитаны.
Рекомендация: Прогноз на «Ювентус победит и обе команды забьют» за коэффициент 2.90
Этот выбор основан на ожидании, что Ювентус использует свои шансы перед лицом дефенсивно уязвимой Салернитаны, но учитывая проблемы Ювентуса с реализацией и способность Салернитаны забивать в последних играх, вероятно, что гости также смогут отметиться.
Коэффициенты:
- П1 – 1,16
- Х – 9
- П2 – 19
Где смотреть матч Ювентус – Салернитана
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- Дата проведения
- 12 мая, 19.00, «Альянц Стэдиум»