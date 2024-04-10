Агуэро выиграл почти 19 тысяч долларов, поставив на тотал в матче «Реал» – «Ман Сити»
Серхио Агуэро выиграл 18,9 тысячи долларов, поставив на матч «Реал» – «Ман Сити» (3:3) в 1/4 финала ЛЧ.
Экс-нападающий «Сити» сделал ставку в размере 10 тысяч долларов на то, что команды пробьют тотал 2.75. Агуэро поделился скриншотом пари в соцсетях.
Ставка сыграла спустя 14 минут после начала встречи, когда «Реал» повел в счете – 2:1. Аргентинец получил выигрыш в размере 18,9 тысячи долларов.
10 тысяч это его деньги и были изначально
27 500 - 10 000 = 17 500.
редактировано: 2,75 это тотал или коэф? бывает ли тотал 2,75 или все таки 2,5? не понятно 🐒🐒🐒