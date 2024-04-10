Агуэро выиграл почти 19 тысяч долларов, поставив на тотал в матче «Реал» – «Ман Сити»

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Серхио Агуэро выиграл 18,9 тысячи долларов, поставив на матч «Реал» – «Ман Сити» (3:3) в 1/4 финала ЛЧ.

Экс-нападающий «Сити» сделал ставку в размере 10 тысяч долларов на то, что команды пробьют тотал 2.75. Агуэро поделился скриншотом пари в соцсетях.

Ставка сыграла спустя 14 минут после начала встречи, когда «Реал» повел в счете – 2:1. Аргентинец получил выигрыш в размере 18,9 тысячи долларов.

Ставки на Спортсе

В ЛЧ зашел кэф 53! Конечно, на «Реал» – «Сити»

11 комментариев
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Он выиграл 8,75 тысяч долларов.
10 тысяч это его деньги и были изначально
+28
-2
+26
МММ. Новость без пруфов. Возможно Кирилл Михайлов проиграл свою mother
+2
0
+2
5,5 больше
0
0
0
На винлайне, что ли ставил он?
0
0
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Ответ Дядя ТУРА
Он выиграл 8,75 тысяч долларов. 10 тысяч это его деньги и были изначально
ставка 10 000 х коэф. 2,75 = 27 500
27 500 - 10 000 = 17 500.

редактировано: 2,75 это тотал или коэф? бывает ли тотал 2,75 или все таки 2,5? не понятно 🐒🐒🐒
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Ответ Дядя ТУРА
Он выиграл 8,75 тысяч долларов. 10 тысяч это его деньги и были изначально
Так в статье так и написано
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