Непомнящий лидирует в шахматном турнире претендентов после 4-х туров. Он котируется фаворитом

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Ян Непомнящий лидирует в турнире претендентов по шахматам после первых 4-х туров.

Российский гроссмейстер занимает первое место в таблице с 3 очками. Он обыграл Сантоша Видита и Алирезу Фируджу, а также разошелся миром с Ниджатом Абасовым и Доммараджу Гукешем.

Непомнящий стал букмекерским фаворитом турнира претендентов. Да старта соревнований он котировался за 5.50, сейчас – за 2.65.

Вторым в таблице и у букмекеров идет Фабиано Каруана (3.20), набравший 2,5 очка. У Гукеша столько же баллов, но шансы на итоговый успех гораздо ниже – 8.00.

Победитель турнира претендентов по версии букмекеров:

1. Ян Непомнящий (Россия, 3 очка) – 2.65

2. Фабиано Каруана (США, 2,5 очка) – 3.20

3. Доммараджу Гукеш (Индия, 2,5 очка) – 8.00

4-5. Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2 очка) – 15.00

4-5. Хикару Накамура (США, 1,5 очка) – 15.00

6. Алиреза Фируджа (Франция, 1,5 очка) – 25.00

7. Сантош Видит (Индия, 1,5 очка) – 100.00

8. Ниджат Абасов (Азербайджан, 1,5 очка) – 300.00

Победитель поборется с Дин Лижэнем за звание чемпиона мира по шахматам. Непомнящий выиграл два последних турнира претендентов.

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1 комментарий
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Угу. Тот же сценарий уж 3ий раз...
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