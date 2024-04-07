«Ман Сити» – фаворит чемпионской гонки за 7 туров до конца. «Ливерпуль» котируется ниже «Арсенала»

В АПЛ каждый из участников чемпионской гонки сыграл по 31 матчу. Лидирует «Арсенал» с 71 очком, столько же у «Ливерпуля», а «Ман Сити» набрал 70.

Букмекеры оценивают победу «Ман Сити» коэффициентом 2.50. У «Арсенала» – 2.75, у «Ливерпуля» – 3.25.

Каждому участнику осталось провести еще по семь матчей. В следующем туре «Ман Сити» примет «Лутон», «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас», а «Арсенал» – «Астон Виллу». Матчи пройдут 13-14 апреля.

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