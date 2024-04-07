«Ман Сити» – фаворит чемпионской гонки за 7 туров до конца. «Ливерпуль» котируется ниже «Арсенала»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Ставки на спорт Ставки на футбол прогнозы на футбол Ставки

В АПЛ каждый из участников чемпионской гонки сыграл по 31 матчу. Лидирует «Арсенал» с 71 очком, столько же у «Ливерпуля», а «Ман Сити» набрал 70.

Букмекеры оценивают победу «Ман Сити» коэффициентом 2.50. У «Арсенала» – 2.75, у «Ливерпуля» – 3.25.

Каждому участнику осталось провести еще по семь матчей. В следующем туре «Ман Сити» примет «Лутон», «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас», а «Арсенал» – «Астон Виллу». Матчи пройдут 13-14 апреля.

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16 комментариев
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Надеюсь не ман сити выиграет хочется нового чемпиона
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Шансы: 30% / 30% / 40% в пользу «Сити»
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Пусть теперь единоличник салах гриву свою чешет ......😡
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Сегодняшняя поражения Ливера , это полностью вина Клоппа ....
Вообще непонятный состав выпустил. Зачем было Куанса ставить вместо Конате ...?🤦😡
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Закончился фарт Ливера
Этого и следовало ожидать .....
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Ответ vladimir.kostrichko
Согласен-Ливерпуль все-таки должен стать чемпионом вопреки всему а позорная команда мансити все -равно попадет на мусорку истории)))
скользи мимо, наквадрупленный
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Ответ vladimir.kostrichko
Хоть бы увидеть в живую одного из вас))))Иногда желаю вам выходить на улицу)))Надесю за этот коммент не пожалуешься и меня опять не забанят)))Вроде безобидный да???
Кажется Ливерпуль опять проскользит и запомнится лузерами
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Ответ vladimir.kostrichko
Хоть бы увидеть в живую одного из вас))))Иногда желаю вам выходить на улицу)))Надесю за этот коммент не пожалуешься и меня опять не забанят)))Вроде безобидный да???
В том и дело что жаловаться и минусовать только фанаты полуфабрикатов любят
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Ответ vladimir.kostrichko
Значит замечание насчет твоего выходу на улицу я попал в точку))))Празднуйте у себя на кухне))))И пишите тут инкогнито))))Ливерпуль всем запомнится как достойная команда и ее фанатам всегда будет не сытдно себя идентифицировать в отличии от некоторых других ))))
Будем ржать всем спортсом над очередным зауплом ливерпуля
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