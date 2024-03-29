Политолог Калиев о борьбе с лудоманией в Казахстане: «Обсуждалось разное – от призывов полностью запретить все игорные заведения до запрета на кредиты для лудоманов»

Директор Института прикладных политических исследований Талгат Калиев проанализировал готовящийся законопроект по вопросам игорного бизнеса и лотерей в Казахстане.

Калиев принял участие в презентации законопроекта в онлайн-формате.

«Законопроектами ужесточаются требования к размещению и распространению рекламы букмекеров и тотализаторов. Кроме того, запрещается ввоз в страну и установка лотоматов в жилых домах, магазинах, медицинских и образовательных учреждениях.

А также предлагается увеличить возрастной ценз для участия в азартных играх до 25 лет и ограничить в праве делать ставки злостных неплательщиков алиментов и лиц, состоящих в едином реестре должников.

В ходе длительного обсуждения были высказаны самые разные вопросы и замечания, от призывов полностью запретить деятельность игорных заведений всех типов до запрета на кредиты для лудоманов.

Однако, в этот момент выяснилось, что четкого алгоритма признания лица, страдающего игорной зависимостью пока нет, а ограничивать конституционные права граждан без решения суда и объективных оснований может иметь признаки дискриминации.

Наряду с этим, пока неясно как планируется распространить запреты на зарубежные игровые и букмекерские сервисы, игнорирующие национальное законодательство и действующие на нашем пространстве без всякой лицензии и налоговых обязательств. К сожалению, это может оказаться наибольшей проблемой, которую пока не смогли решить ни Китай, ни Южная Корея, ни другие технологически развитые страны.

Одним из решений может стать обязательства по блокировке транзакций на зарубежные игорные сервисы для банков второго уровня и платежные системы, но, как показывает опыт, данные запреты тоже легко обходятся посредством маскировки подобных платежей под другие цели», – отметил Калиев.

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