Коэффициент футбольного экспресса у клиента BetBoom понизился с 15000 до 4938, но он все равно стал миллионером!

Клиент BetBoom собрал экспресс из 30 футбольных событий с общим коэффициентом 15000, а ставка составила всего 250 рублей! Но по причине того, что по четырем матчам в купоне был возврат, кэф экспресса снизился до 4937.68. Даже несмотря на это, беттор выиграл 1 234 419 рублей.

Перед тем как начать разбирать сложные матчи из купона, стоит отметить, что по четырем футбольным противостояниям был возврат по причине переноса игр. Также нужно добавить, что все ставки в экспрессе беттор делал на исход.

В купоне было несколько матчей, которые могли разрушить экспресс и ничего не принести беттору. Например, игра «Эксельсиор Масслёйс» и «Ден Хааг» в рамках 1/8 финала Кубка Нидерландов. Клиент BetBoom поставил на победу гостей, но на первой минуте гол забили хозяева. Почти до конца всей игры больше годов не было. Лишь перед финальным свистком счет сравнял нападающий клуба «Ден Хааг» Йорт ван дер Санде, а на 90-й минуте купон беттора спас другой нападающий команды Хенк Верман, забив победный гол. При счете 2:1 экспресс клиента BetBoom зашел.

Сделать аналогичную ставку можно и на предстоящий матч «Ден Хааг» с «Эммен», который состоится 26 января. В линии BetBoom успех первых оценивается коэффициентом 1.73.

Практически аналогичным оказался матч «Барнсли» и «Карлайл Юнайтед» в рамках Первой лиги Англии. Здесь беттор уже поставил на успех хозяев, но не успела игра начаться, как гости забили гол. Во второй половине матча футболисты «Барнсли» сровняли счет. А на 83-й минуте команду вывел вперед однофамилец Гарри Кейна – Херби Кейн, забив пенальти. Уже во вторник «Барнсли» сыграет с «Оксфорд Юнайтед». В линии BetBoom успех «Барнсли» представлен коэффициентом 3.23.

Сложным в эмоциональном плане для беттора был матч «Нусантара Юнайтед» с «Персикаб Бандунг» в рамках второй индонезийской Лиги. Клиент BetBoom предположил, что победа будет на стороне хозяев. Первый гол забили гости на 7-й минуте. Под конец первой половины игры футболисты команды «Нусантара Юнайтед» забили два гола за одну минуту. «Персикаб Бандунг» сравняла счет уже во втором тайме. К счастью беттора, победный третий мяч хозяева все-таки занесли в ворота противника. Игра завершилась со счетом 3:2, ставка беттора зашла.

Похожим вышло противостояние второго тура Суперкубка Индии между «Мумбаи Сити» и «Пунджаб». Клиент BetBoom сделал выбор, собирая экспресс, в пользу успеха хозяев. До финального свистка на табло зиял счет 2:2. Лишь в дополнительное время второго тайма «Мумбаи Сити» смогли забить необходимый мяч.

В заключении можно добавить игру «Риверс Юнайтед» с «Аква Юнайтед», где снова беттор выбрал победу хозяев. Но и здесь гости начали вести в игре, забив на шестой минуте. Футболисты «Риверс Юнайтед» отыгрались, занеся два мяча подряд. Ставка клиента BetBoom зашла, игра завершилась со счетом 2:1.

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