Штраф за первое нарушение в рекламе букмекеров могут заменить предупреждением

Генеральная Прокуратура предложила заменить административный штраф на предупреждение за первое нарушение правил рекламы.

Соответствующее предложение, подписанное первым заместителем Генерального прокурора Анатолием Разинкиным, направлено в Правительство.

Таким образом, организаторы азартных игр могут отделаться предупреждением за первое нарушение в сфере рекламы.

«Первый заместитель Генпрокурора просит дать поручение Министерству экономического развития, при взаимодействии с Минюстом, упорядочить правила назначения наказаний по данной категории дел.

По мнению прокуратуры, это будет способствовать реализации поручений Президента РФ по снижению административного давления на бизнес.

В частности, Генеральная прокуратура отмечает, что статьей 4.1.1 КоАП РФ, в том числе по делам о нарушениях в сфере рекламы, предусмотрена замена административного штрафа предупреждением, если нарушение выявлено в ходе мероприятий по осуществлению государственного контроля.

При этом в письме отмечается неоднозначный подход ФАС России к вопросу о назначении наказаний. ФАС избирательно применяет норму, если нарушение выявлено самой службой при проведении проверок, и отказывает в ее применении, если нарушение выявлено при других обстоятельствах, например по жалобе.

По мнению Генеральной прокуратуры, такой подход ставит предпринимателей в неравное положение в зависимости от способа выявления нарушения, а это недопустимо. Генеральная прокуратура отмечает, что, исходя из высказанных позиций Минюста и Минэкономразвития, термин «государственный контроль» должен трактоваться широко и покрывать любые действия, осуществляемые ФАС России, независимо от того, как выявлено правонарушение.

Сама же антимонопольная служба, несмотря на разъяснения ведомств, не стремится менять свою позицию, пока Верховным судом не будет сформирована соответствующая практика. Именно это и побудило Генеральную прокуратуру обратиться в Правительство России, чтобы упорядочить практику, не дожидаясь решений Верховного суда.

В соответствии с нормами КоАП РФ, правонарушение считается совершенным впервые, если после назначения предыдущего наказания за такое же нарушение прошел 1 год.

Стоит отметить, что нарушения в сфере рекламы являются одними из самых частых среди организаторов азартных игр. За каждое из них предусмотрен штраф от 100 до 500 тысяч рублей», – сообщает Sportclan.

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