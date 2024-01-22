«Атлетико» проиграл в 4 из 5 последних матчей на выезде. Сегодня игра с «Гранадой»

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«Гранада» примет «Атлетико» в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Мадридский клуб проиграл в 4 из последних 5 матчей на выезде во всех турнирах. У «Гранады» всего одно домашнее поражение за 3 месяца – от «Севильи» (0:3).

Поставить на победу «Гранады» можно с коэффициентом 5.25. Ничья идет за 4.15, победа «Атлетико» – за 1.68.

Матч состоится 22 января, начало – в 23:00 мск.

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