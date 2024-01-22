Рублев проиграл все 9 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». 4.20 – победит Синнера и впервые в карьере выйдет в полуфинал
Андрей Рублев встретится с Янником Синнером в 1/4 финала Australian Open.
Российский теннисист проиграл все 9 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема» в карьере. Кроме того, Рублев взял лишь 3 из 27 четвертьфинальных сетов.
Букмекеры считают, что россиянин в десятый раз за карьеру проиграет в четвертьфинале турнира «Большого шлема» – на победу Синнера дают низкие 1.25. Успех Рублева идет с коэффициентом 4.20.
Матч состоится 23 января и начнется в 12:30 мск.
Герои ставок в понедельник: Египет без Салаха и Гана с Кудусом, веселый «Брайтон» и сильный «Интер» в Суперкубке