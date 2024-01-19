«Винлайн» и Pari включили в свои виды деятельности распространение лотерейных билетов

Букмекерские компании «Винлайн» и «Пари» начнут заниматься лотереями.

ООО «Управляющая компания НКС» – юридическое лицо БК «Винлайн» – зарегистрировало новый вид деятельности – распространитель лотерейных билетовю Соответствующие данные появились в ЕГРЮЛ.

БК Pari также включил в свои виды деятельности распространение лотерейных билетов.

Букмекерские компании пока не внесены в перечень операторов и распространителей лотерей, который ведет ФНС.

Ранее лотерейные билеты начал продавать «Фонбет».

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