Симеоне 7 раз встречался с «Реалом» в формате матча навылет – всегда было дополнительное время

«Атлетико» и «Реал» встретятся в 1/8 финала Кубка Испании.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне семь раз встречался с «Реалом» как тренер в формате одного кубкового матча — во всех играх было дополнительное время.

Букмекеры оценивают очередную кубковую ничью команд в основное время коэффициентом 3.60. На проход «Атлетико» в 1/4 финала можно поставить за 2.03, на успех «Реала» – за 1.84.

Матч состоится 18 января и начнется в 23:30 мск.

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