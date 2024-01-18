Симеоне 7 раз встречался с «Реалом» в формате матча навылет – всегда было дополнительное время

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«Атлетико» и «Реал» встретятся в 1/8 финала Кубка Испании.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне семь раз встречался с «Реалом» как тренер в формате одного кубкового матча — во всех играх было дополнительное время.

Букмекеры оценивают очередную кубковую ничью команд в основное время коэффициентом 3.60. На проход «Атлетико» в 1/4 финала можно поставить за 2.03, на успех «Реала» – за 1.84.

Матч состоится 18 января и начнется в 23:30 мск.

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9 комментариев
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В то время как Реал 2-жды играет с Атлетико в Суперкубке и Кубке за последние 2 недели, Барса играет с Осасуной и Унионистасом

Чудеса жеребьёвки :))
+39
-7
+32
Ответ Футбол Навсегда
В то время как Реал 2-жды играет с Атлетико в Суперкубке и Кубке за последние 2 недели, Барса играет с Осасуной и Унионистасом Чудеса жеребьёвки :))
Эффект Негрейра
+27
-4
+23
Это все работа Анчелоти он показывает красивую футбол Реала 👑 сыграя подряд с сылними соперниками ,а Барса против бичов падает но проиграет)) Хала Мадрид 👑
+5
-2
+3
Ответ Футбол Навсегда
В то время как Реал 2-жды играет с Атлетико в Суперкубке и Кубке за последние 2 недели, Барса играет с Осасуной и Унионистасом Чудеса жеребьёвки :))
"2-жды"
Сэкономил один символ. Красавец.
+8
-5
+3
Ответ Ophiomorph
"2-жды" Сэкономил один символ. Красавец.
А если писать с телефона, то вбить два символа даже быстрее, чем поставить знак ’-’ .. 🤷🏻‍♂️
+2
0
+2
Просто умеет мотивировать на такие матчи, как Спарта 300 спартанцев.
0
0
0
Ответ Дилшод
Это все работа Анчелоти он показывает красивую футбол Реала 👑 сыграя подряд с сылними соперниками ,а Барса против бичов падает но проиграет)) Хала Мадрид 👑
Комментарий удален модератором
Ответ Tristan...
Комментарий удален модератором
ты че творишь Реал Кароль,👑)я имею виду как осасуна и д.т понял я 12 лет уже фанат Реал за ротом следи!!)
0
0
0
Ответ Дилшод
ты че творишь Реал Кароль,👑)я имею виду как осасуна и д.т понял я 12 лет уже фанат Реал за ротом следи!!)
Комментарий удален модератором
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