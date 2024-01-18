Winline дарит подарки к Зимнему кубку РПЛ: выиграйте поездку на двоих в Абу-Даби, айфон или футболку любимой команды

Любите футбол и скучаете по ушедшему на зимний перерыв чемпионату России?

Winline предлагает великолепную возможность посмотреть матчи Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби... в Абу-Даби!

На турнире, который пройдет со 2 по 14 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах, сыграют «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и местный «Шабаб Аль-Ахли».

Красно-белые выступают фаворитом во всех матчах турнира: коэффициент на победу команды Гильермо Абаскаля в игре с «Ростовом» составляет 1,67 против 4,30, с «Кайратом» – 1,53 против 5,21, а с «Шабабом» – 1,82 на 3,74.

Как поболеть за любимую команду прямо на стадионе в Эмиратах? Есть два варианта. Если вы новый пользователь Winline, достаточно зарегистрироваться в период с 10 по 23 января с промокодом RPL и пополнить счет на любую сумму. А если у вас уже есть аккаунт, необходимо сделать ставку 2024 рубля на любой матч Зимнего кубка РПЛ.

Можно выиграть не только поездку в ОАЭ на двоих на Winline Зимний кубок РПЛ, но и другие отличные призы: iPhone 15 Pro Max и прочие аксессуары Apple, Sony PlayStation 5, футболку любимого клуба РПЛ или фрибет на 10 000 рублей. Победителей объявят 25 января, а все участники гарантированно получат фрибет 500 рублей. Не упустите свой шанс насладиться классным футболом до рестарта чемпионата России!