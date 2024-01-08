Троих арбитров и директора клуба из Узбекистана пожизненно отстранили от футбола за договорные матчи

Комитет по этике Ассоциации футбола Узбекистана вынес наказание организаторам договорного матча.

По данным Podrobno.uz, комитет пожизненно отстранил от футбола судей Хусана Музаффарова, Обида Джумаева и Жасура Рустамова, а также спортивного директора футбольного клуба «Коканд-1912» Шухрата Муминова.

Муминов в марте 2023 года договорился с Музаффаровым, чтобы тот обеспечил победу «Коканду-1912» в игре с командой «Машъал» в рамках Про-лиги в обмен на денежное вознаграждение.

В июне 2023 года Муминов подкупил Музаффарова перед игрой с «Аралом». В этот раз победу кокандскому клубу помогли обеспечить помощники главного арбитра Джумаев и Рустамов.

Комитет по этике обязал судей и директора ФК «Коканд-1912» заплатить штраф. Их также пожизненно отстранили от футбольной деятельности.

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