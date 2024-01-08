Троих арбитров и директора клуба из Узбекистана пожизненно отстранили от футбола за договорные матчи

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Комитет по этике Ассоциации футбола Узбекистана вынес наказание организаторам договорного матча.

По данным Podrobno.uz, комитет пожизненно отстранил от футбола судей Хусана Музаффарова, Обида Джумаева и Жасура Рустамова, а также спортивного директора футбольного клуба «Коканд-1912» Шухрата Муминова.

Муминов в марте 2023 года договорился с Музаффаровым, чтобы тот обеспечил победу «Коканду-1912» в игре с командой «Машъал» в рамках Про-лиги в обмен на денежное вознаграждение.

В июне 2023 года Муминов подкупил Музаффарова перед игрой с «Аралом». В этот раз победу кокандскому клубу помогли обеспечить помощники главного арбитра Джумаев и Рустамов.

Комитет по этике обязал судей и директора ФК «Коканд-1912» заплатить штраф. Их также пожизненно отстранили от футбольной деятельности.

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